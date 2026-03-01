Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στα ΝΕΑ, διέψευσε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Βρετανού υπυργού Άμυνας, Τζον Χίλι, κατά τις οποίες δύο ιρανικοί πύραυλοι φέρεται να κατευθύνονταν προς τη χώρα για να πλήξουν βρατανικές βάσεις.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Έχουμε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα.

Πέραν τούτου, είχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε με τρόπο κατηγορηματικό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε στόχο σε καμία περίπτωση. Οι Αρχές παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή στενά τις εξελίξεις, τις περιφερειακές εξελίξεις και έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και οι μηχανισμοί ασφαλείας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΕΣΤΙΑ»

Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η Κύπρος διατηρεί διαχρονικά έναν ανθρωπιστικό ρόλο στην περιοχή και έχει ήδη ενεργοποιήσει το εθνικό σχέδιο «ΕΣΤΙΑ», μέσω του οποίου υπήκοοι τρίτων κρατών μπορούν να επαναπατριστούν δια μέσου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως διευκρίνισε, υπάρχουν και Κύπριοι πολίτες σε χώρες που επηρεάζονται από την κρίση, με τις διπλωματικές αποστολές να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και η πλατφόρμα «Connect2CY» για την καταγραφή τους. Ο επαναπατρισμός τους θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες στους εναέριους χώρους, σε συντονισμό και με την ελληνική κυβέρνηση.

Διπλωματικές επαφές σε υψηλό επίπεδο

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ευρωπαίους και περιφερειακούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Γάλλος Πρόεδρος, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Λιβάνου και ο Εμίρης του Κατάρ, στο πλαίσιο ανταλλαγής ενημέρωσης και συντονισμού για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η Λευκωσία απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας για το σύνολο της περιοχής.

Διαβάστε επίσης: