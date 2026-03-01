Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας αποκάλυψε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. «Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι σύμφωνα με τον Independent.

⚡️UK Defence Secretary: Two missiles were launched toward Cyprus, where thousands of British soldiers are stationed. — War Monitor (@WarMonitors) March 1, 2026

Πρόσθεσε όμως ότι «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» είναι τα ιρανικά αντίποινα.

Σημείωσε επίσης ότι 300 μέλη του βρετανικού στρατού βρισκόταν κοντά στους στόχους στο Μπαχρέιν. «Μερικοί από αυτούς βρισκόταν σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα σημεία πρόσκρουσης των πυραύλων», αποκάλυψε.

‘We’re taking down the drones that are menacing either our bases, our people, or our allies’ British forces are ‘taking down’ Iranian drones that have threatened British interests in the Middle East, @JohnHealey_MP tells @TrevorPTweetshttps://t.co/wCvpri8yw4 📺 Sky 501 pic.twitter.com/KFFVd4FGM6 — Sky News (@SkyNews) March 1, 2026

Ο υπουργός Άμυνας εμφανίστηκε στις πρωινές εκπομπές της βρετανικής τηλεόρασης την επομένη της αποκάλυψης του Κιρ Στάρμερ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε διατάξει την αποστολή «αεροσκαφών στον ουρανό» της Μέσης Ανατολής για αμυντικές επιχειρήσεις.

Ο Χίλι κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις και να εγκαταλείψει τα οπλικά του προγράμματα, μετά τις προληπτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και ηγεσία.

Πρόσθεσε λίγοι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Χαμενεΐ ενώ εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις των επιθέσεων κατά του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι ένα καθεστώς που παρενοχλεί άλλες χώρες και δεν πρέπει ποτέ να του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» υπογράμμισε.

Ο κ. Χίλι αρνήθηκε να σχολιάσει εάν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν νόμιμες.

Η Λευκωσία διαψεύδει τις δηλώσεις του Λονδίνου για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

Σε διάψευση των δηλώσεων του Βρετανού υπουργού Άμυνας, που ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο πυραύλους προς την Κύπρο, προχώρησε η Λευκωσία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, υπογράμμισε κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε καμία ένδειξη απειλής για τη χώρα, παρά τα δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου.