«Ο πόλεμός σας δεν είναι με τους γείτονές σας», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, απευθυνόμενος στο Ιράν, εκτιμώντας ότι τα ιρανικά πλήγματα εναντίον χωρών του Κόλπου απομονώνουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

Habibi we came to Abu Dhabi! pic.twitter.com/5I32wRVhTI — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

«Η ιρανική επίθεση εναντίον χωρών του Κόλπου είναι λάθος υπολογισμός και απομονώνει το Ιράν σε μια κρίσιμη στιγμή», ανέφερε ο Άνουαρ Γκάργκας, σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη.

Ο ίδιος κάλεσε το Ιράν να «βρει τα λογικά του» και να «συμπεριφερθεί προς τους γείτονές του με λογικό και υπεύθυνο τρόπο», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

🚨🇦🇪🇮🇷 Explosion in Abu Dhabi, capital of the United Arab Emiratespic.twitter.com/hDWGi4m1OY https://t.co/BhmUMSlY7X — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 28, 2026

Παράλληλα, οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν ότι μία γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν ελαφρά από συντρίμμια μετά την κατάρριψη drone, το οποίο αναχαιτίστηκε κοντά στο συγκρότημα των πύργων Ετιχάντ στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ.