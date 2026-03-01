Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν ένα ιρανικό πλοίο στην αρχή της στρατιωτικής του επιχείρησης κατά του Ιράν.

Η κορβέτα κλάσης Jamaran «βυθίζεται αυτή τη στιγμή στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στην αποβάθρα Chah Bahar», δήλωσε το CENTCOM, αναφερόμενο σε μια τοποθεσία στο νότιο Ιράν.

An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Εν τω μεταξύ πλοία δέχθηκαν σήμερα επίθεση στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν στο Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν υπηρεσίες για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Ένα πρώτο σκάφος, ανοικτά των ακτών του Ομάν, επλήγη «από άγνωστης προέλευσης βλήμα πάνω από την ίσαλο γραμμή», ανέφερε η βρετανική υπηρεσία UKMTO.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ένα άλλο «σκάφος επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης», ανέφερε η UKMTO, ενώ η εταιρία ασφάλειας στη θάλασσα Vanguard Tech ανέφερε πως αυτό βρισκόταν σε απόσταση «περίπου 17 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Μίνα Σακρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια μεταξύ των οποίων πλοία που μεταφέρουν αργό και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) έχουν ρίξει άγκυρα στα ανοικτά στον Κόλπο πέρα από το Στενό του Χορμούζ και δεκάδες άλλα παραμένουν στάσιμα στην άλλη πλευρά του σημείου, όπως δείχνουν ναυτιλιακά στοιχεία, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Τα δεξαμενόπλοια έχουν σχηματίσει ένα σύμπλεγμα στα ανοικτά των ακτών μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου μεταξύ των οποίων το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία, καθώς και το Κατάρ, κολοσσός στο LNG, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters, με βάση στοιχεία εντοπισμού πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Όλες οι εξελίξεις στο liveblog των «ΝΕΩΝ»