Τουλάχιστον 153 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους ύστερα από αναφερόμενο πλήγμα που έπληξε σχολείο στη νότια Ιράν, σύμφωνα με ιρανικές αρχές.

Η Τεχεράνη απέδωσε την ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Το Κεντρικό Στρατηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις αναφορές για το περιστατικό, ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως δεν είναι «ενήμερος για οποιαδήποτε επιχείρηση των IDF στην περιοχή».

Το σχολείο θηλέων βρισκόταν στην πόλη Μιναμπ, κοντά σε βάση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία στο παρελθόν είχε αποτελέσει στόχο επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον ιρανικό Ερυθρό Σταυρό, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 747 τραυματιστεί από αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν από το Σάββατο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιαν, χαρακτήρισε το περιστατικό «βαρβαρική πράξη» και «ακόμη μία μαύρη σελίδα στο ιστορικό των εγκλημάτων των επιτιθέμενων».

Αντιδράσεις από τις ΗΠΑ και διεθνείς οργανισμούς

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Centcom, Τιμ Χόκινς, ανέφερε: «Λαμβάνουμε σοβαρά αυτές τις αναφορές. Η προστασία των αμάχων είναι υψίστης σημασίας και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα διαθέσιμα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ακούσιας βλάβης».

Το Ιράν λειτουργεί με εξαήμερη εργάσιμη εβδομάδα, από Σάββατο έως Πέμπτη, με την Παρασκευή ως μοναδική ημέρα ανάπαυσης. Έτσι, το σχολείο ήταν πιθανότατα σε λειτουργία τη στιγμή της επίθεσης.

Μετά το περιστατικό, στελέχη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στη Γενεύη δήλωσαν ότι κινητοποιήθηκαν ομάδες άμεσης ανταπόκρισης για να μεταβούν στο σημείο.

Πληροφορίες για τους πυραύλους και την τοποθεσία

Αξιωματούχος ανέφερε ότι το σχολείο στη Μιναμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, «δέχθηκε τρεις πυραυλικές επιθέσεις». Η εγκατάσταση βρίσκεται περίπου 600 μέτρα από τη βάση του IRGC.

Το BBC επαλήθευσε οπτικό υλικό που δείχνει καπνό να υψώνεται από το κτίριο, ενώ πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται κοντά και ακούγονται κραυγές πανικού. Ωστόσο, το δίκτυο δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον αριθμό των θυμάτων, καθώς οι διεθνείς δημοσιογράφοι συχνά δεν λαμβάνουν βίζες για το Ιράν, γεγονός που περιορίζει τη συγκέντρωση πληροφοριών.

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η είδηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας Ιρανός που ζει στο εξωτερικό και αντιτίθεται σε στρατιωτική επέμβαση στη χώρα έγραψε: «Τα πρώτα θύματα αυτού του πολέμου είναι 40 κορίτσια στη Μιναμπ, χτυπημένα από πυραυλική επίθεση. Είναι αυτός ο πόλεμος για τον οποίο ζητωκραυγάζετε;»

Η βαθιά δυσπιστία απέναντι στο ιρανικό καθεστώς καθιστά δύσκολη την αποδοχή των επίσημων αναφορών. Ορισμένοι χρήστες κατηγόρησαν ευθέως την κυβέρνηση για την τραγωδία.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Ακόμη κι αν το καθεστώς δεν στόχευσε άμεσα σχολεία, οι θάνατοι παιδιών στη Μιναμπ βαραίνουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι άνθρωποι δεν έχουν καταφύγια, το διαδίκτυο είναι κομμένο, οι τηλεφωνικές γραμμές νεκρές και δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση να μείνουν τα παιδιά εκτός σχολείου».

Συνεχιζόμενες επιθέσεις και απώλειες

Η τραγωδία στο σχολείο σημειώθηκε καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυαν αλλεπάλληλες αεροπορικές επιθέσεις σε διάφορες ιρανικές πόλεις το Σάββατο. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και την Κυριακή, μετά τον θάνατο, σε αεροπορικό πλήγμα, του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ μαζί με πολλούς ανώτερους διοικητές του.

