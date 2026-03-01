Με επίσημη ανακοίνωση, η Φενέρμπαχτσε γνωστοποίησε ότι ο προπονητής Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο παίκτης Αρμάντο Μπέικοτ, ο φυσικοθεραπευτής Χάιμε Καπέγια Μπόουθα και ο αθλητικός διευθυντής Ουγκούρ Οζάν Σουλάκ βρέθηκαν σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι, μετά τις εκρήξεις στην περιοχή, οι πτήσεις στα τοπικά αεροδρόμια ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, η ομάδα τόνισε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με όλα τα μέλη της αποστολής, τα οποία βρίσκονται σε ασφαλές σημείο.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή τους στην Κωνσταντινούπολη βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συντονισμό με τις κρατικές και τοπικές αρχές.

H σχετική ανακοίνωση:

“Δημόσια Ενημέρωση

Ο προπονητής μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο παίκτης μας Αρμάντο Μπέικοτ και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας μας Χάιμε Καπέγια Μπόουθα μετέβησαν στο Ντουμπάι για ξεκούραση κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες που έχει δοθεί στα εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα, ενώ ο αθλητικός μας διευθυντής Ογούρ Οζάν Σουλάκ μετέβη στο Αμπού Ντάμπι για να παρακολουθήσει το τουρνουά adidas Next Generation Tournament.

Κατά το χρονικό διάστημα που τα τέσσερα μέλη της οικογένειάς μας βρίσκονταν στο Ντουμπάι και στο Αμπού Ντάμπι, έπειτα από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή, οι πτήσεις στα αεροδρόμια ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Η επικοινωνία με την ομάδα μας, η οποία βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή, συνεχίζεται απρόσκοπτα και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή τους στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις κρατικές και τοπικές αρχές.

Ανακοινώνεται με σεβασμό προς το κοινό.”