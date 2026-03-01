Ένα περιστατικό διάσωσης σκύλου με αίσιο τέλος σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άνω Μάννα της Σύρου, όταν ένα ζώο εντοπίστηκε στον πυθμένα παλιού πηγαδιού, βάθους περίπου 15 μέτρων.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από δύο άτομα, τα οποία βλέποντας πως ο σκύλος δεν μπορούσε να βγει μόνος του, ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου. Οι πυροσβέστες έφτασαν γρήγορα στο σημείο και διαπίστωσαν, ότι το ζώο ήταν εξαντλημένο και δυσκολευόταν να κινηθεί, γεγονός που υποδηλώνει πως βρισκόταν εγκλωβισμένο για αρκετές ημέρες. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία πυροσβέστης κατέβηκε στο πηγάδι με ειδικό εξοπλισμό και ανέσυρε τον σκύλο με ασφάλεια στην επιφάνεια.

Μόλις απεγκλωβίστηκε, οι διασώστες του πρόσφεραν νερό, καθώς ήταν εμφανώς αφυδατωμένος. Στο λουράκι του υπήρχε τηλέφωνο επικοινωνίας, μέσω του οποίου οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ιδιοκτήτη. Ο τελευταίος έσπευσε στο σημείο, αναφέροντας ότι αναζητούσε τον σκύλο του επί δύο εβδομάδες. Στη συνέχεια, το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για εξετάσεις και φροντίδα.

Οι ιδιοκτήτες, εμφανώς ανακουφισμένοι, ευχαρίστησαν την Πυροσβεστική Σύρου για την άμεση επέμβασή της. Όπως ανέφεραν, το σκυλί αγνοούνταν για περίπου δέκα ημέρες, μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε εγκλωβισμένο σε ασκέπαστο πηγάδι στο βουνό, το οποίο χαρακτήρισαν «παγίδα» λόγω της απουσίας προστατευτικής κάλυψης.

«Ευτυχώς το σκυλάκι του πατέρα μου βρέθηκε μετά από 10 μέρες αναζήτησης. Αμέλεια κάποιων να σκεπάσουν το πηγάδι – παγίδα σε βουνό. Ευχαριστούμε πολύ την Πυροσβεστική Σύρου για τη διάσωσή του», σημείωσαν χαρακτηριστικά οι ιδιοκτήτες.