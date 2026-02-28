Οι κάτοικοι του Τελ Αβίβ επιστρέφουν στα καταφύγια έπειτα από οκτώ μήνες σχετικής ηρεμίας, καθώς αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αναφορές κάνουν λόγο για κλιμάκωση που συνδέεται με ενέργειες των IRGC (Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης), αλλά και με κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία για νέα φάση σύγκρουσης στην περιοχή.

Μετά από πολλές εβδομάδες κλιμακούμενων εντάσεων στην περιοχή και αυξανόμενων απειλών σύγκρουσης, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σάββατο μια μεγάλη κοινή επίθεση κατά του Ιράν, με κύματα επιθέσεων σε τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και τον πρόεδρο Μασούντ Πεζέσκιάν, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στόχος ήταν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος και στρατιωτικοί διοικητές. Τα αποτελέσματα των επιθέσεων δεν είναι ακόμη σαφή.

Στους στόχους της εκστρατείας περιλαμβάνονταν επίσης ο ιρανικός στρατός, σύμβολα της κυβέρνησης και στόχοι των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την επιχείρηση και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση.

Αρκετοί ανώτεροι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και πολιτικοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters πηγή του ιρανικού κατεστημένου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν», χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία «μαζική και συνεχιζόμενη επιχείρηση για να αποτραπεί αυτή η πολύ κακιά, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας μας».