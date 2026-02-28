Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο εκτός Τεχεράνης, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που επικαλέστηκε το Reuters, την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «προληπτική επίθεση» εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα πλήγματα των ισραηλινών ήταν στοχευμένα, χτυπώντας τα γραφεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το υπουργείο Άμυνας, καθώς και την κρατικη υπηρεσία ατομικής ενέργειας.

Δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι δύο ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα το πρωί την ιρανική πρωτεύουσα. Από το κέντρο και τις ανατολικές συνοικίες της Τεχεράνης υψώθηκαν δύο στήλες πυκνού καπνού, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο FARS, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση των πληγμάτων.

Σύμφωνα με άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης. Αναφορές κάνουν λόγο και για επίθεση που φέρεται να είχε ως στόχο το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

🚨 Breaking: Khamenei’s residence in Tehran destroyed 👇 pic.twitter.com/PoEWcWDxcW — Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 28, 2026

Το πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει προσωρινά. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά μέσα, έχει σημειωθεί διακοπή στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης, ενώ παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.