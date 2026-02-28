Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»

Κανονικά μπορούν να μετακινούνται πλέον οι πολίτες, ενώ άνοιξαν και οι κεντρικοί σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»

Από τις 15:30 το μεσημέρι (28/2/2026) αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, αν και σύμφωνα με την αστυνομία η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας μένει ακόμα κλειστή καθώς υπάρχουν ακόμα λίγοι συγκεντρωμένοι μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κοντά στο μετρό του Συντάγματος, μετά την λήξη της συγκέντρωσης για τα Τέμπη.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξαν και οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», οπότε οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλέον το μετρό κανονικά.