Οι δικαστικές αρχές της Σμύρνης προχώρησαν σε ταυτοποίηση και άσκηση ποινικών διώξεων κατά μελών εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης μεταναστών για την πολύνεκρη τραγωδία της 3ης Φεβρουαρίου, ανοιχτά από τη Χίο. Οι διώξεις αφορούν συνολικά οκτώ άτομα, μέλη του κυκλώματος, εκ των οποίων πέντε συνελήφθησαν, ενώ στους υπόλοιπους τρεις επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, οι οκτώ εμπλεκόμενοι είχαν καίριους ρόλους στην ιεραρχία και την επιχειρησιακή δομή του κυκλώματος. Η δράση τους συνδέεται με το ναυάγιο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του ταχύπλοου σκάφους που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των οχημάτων που μετέφεραν τους αλλοδαπούς, καθώς και οι κάτοχοι άλλων οχημάτων – προπομπών και ενός γερανοφόρου οχήματος που ρυμούλκησε το σκάφος προς το σημείο απόπλου στις τουρκικές ακτές.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) συνεχίζεται, με στόχο να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση συνδέεται με τουλάχιστον τρία ακόμη περιστατικά παράνομης διακίνησης αλλοδαπών από τις τουρκικές ακτές προς νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα περιστατικά αυτά φέρεται να σημειώθηκαν από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 έως το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Με αφορμή τις εξελίξεις, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας δήλωσε:

«Ύστερα από συστηματική έρευνα του Λιμενικού Σώματος και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της INTERPOL με τις τουρκικές αστυνομικές αρχές, ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε μέλη του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, που όπως αποδείχθηκε, εμπλέκεται στην τραγωδία της 3ης Φεβρουαρίου ανοιχτά της Χίου. Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι είναι εγκληματίες που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, στοιβάζοντάς τους χωρίς σωσίβια σε βάρκες, ακόμα και πετώντας τους στη θάλασσα, προκειμένου να διαφύγουν οι ίδιοι τη σύλληψη. Η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων αυτών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και καθήκον των ανδρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος».