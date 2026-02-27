Γεννημένος το 1871 σε ένα μικρό χωριό της Σιβηρίας, ο Ρασπούτιν ξεκίνησε τη ζωή του σαν ένας απλός οικογενειάρχης. Παντρεύτηκε και απέκτησε τρία παιδιά, όμως στα 33 του χρόνια η μοίρα του άλλαξε. Ένα ταξίδι σε μοναστήρι στάθηκε η αρχή μιας πορείας που θα τον οδηγούσε από την αφάνεια στο επίκεντρο της ρωσικής αυτοκρατορίας.

Στο μοναστήρι ήρθε σε επαφή με μυστικιστικές πρακτικές και παράξενες τελετές που πραγματοποιούνταν μακριά από τα βλέμματα του κόσμου. Εκεί, μέσα από έντονες εμπειρίες, πίστεψε ότι «φωτίστηκε» και πως είχε επιλεγεί για έναν ανώτερο σκοπό: Να μεταφέρει το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους.

Με έντονη προσωπικότητα, χαρισματική παρουσία και τη φήμη θεραπευτή, ο Ρασπούτιν απέκτησε γρήγορα οπαδούς. Η φήμη του έφτασε μέχρι την Αγία Πετρούπολη, όπου το 1906 παρουσιάστηκε στον Τσάρο και έγινε δεκτός στην αυλή. Σύντομα κέρδισε ισχυρούς υποστηρικτές και, το σημαντικότερο, την εμπιστοσύνη της αυτοκρατορικής οικογένειας.

Όταν ο διάδοχος του θρόνου, που έπασχε από αιμορροφιλία, βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, ο Ρασπούτιν κλήθηκε να βοηθήσει. Γονατίζοντας δίπλα στο κρεβάτι του παιδιού και προσευχόμενος, κατάφερε να το ανακουφίσει. Από εκείνη τη στιγμή η επιρροή του έγινε τεράστια. Απέκτησε πρόσβαση σε μυστικά, επηρέαζε αποφάσεις και πολλοί πίστευαν ότι κυβερνούσε ουσιαστικά τη Ρωσία από τις σκιές.

Η δύναμή του όμως προκάλεσε φόβο και μίσος. Μια ομάδα αριστοκρατών αποφάσισε να τον εξοντώσει. Τον κάλεσαν σε δείπνο, όπου του πρόσφεραν γλυκά και κρασί ποτισμένα με ισχυρό κυάνιο — αρκετό, όπως πίστευαν, για να σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Όμως ο Ρασπούτιν συνέχισε να τρώει και να πίνει χωρίς να καταρρεύσει.

Τότε οι συνωμότες πέρασαν στη βία. Τον πυροβόλησαν. Έπεσε. Κι όμως, σηκώθηκε ξανά και προσπάθησε να φύγει. Τον πυροβόλησαν ξανά, τον χτύπησαν και τελικά τον έδεσαν και τον πέταξαν σε παγωμένο ποτάμι.

Όταν το σώμα του βρέθηκε, η νεκροψία αποκάλυψε κάτι συγκλονιστικό: παρότι είχε τραύματα από σφαίρες και δηλητήριο στο σώμα του, ο πραγματικός θάνατος προήλθε από πνιγμό. Ο «αθάνατος μοναχός» πέθανε τελικά μέσα στα παγωμένα νερά.

Η ζωή του Ρασπούτιν παραμένει μέχρι σήμερα ένας συνδυασμός μύθου και πραγματικότητας. Μυστικιστής, θεραπευτής, πολιτικός παίκτης και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα — ένας άνθρωπος που από ένα χωριό της Σιβηρίας κατάφερε να ταράξει τα θεμέλια μιας αυτοκρατορίας.

Και ίσως το μεγαλύτερο ερώτημα που άφησε πίσω του είναι αυτό: Ήταν ένας απατεώνας που εκμεταλλεύτηκε την πίστη των άλλων ή ένας άνθρωπος με δυνάμεις που η εποχή του δεν μπορούσε να εξηγήσει;