H αμερικανική πρεσβεία ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω ανάρτησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξουσιοδοτήσει την αναχώρηση ορισμένου προσωπικού της πρεσβείας και των οικογενειών τους από το Ισραήλ λόγω κινδύνων για την ασφάλειά τους, εν μέσω εντάσεων με το Ιράν.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ φέρεται να είπε στους υπαλλήλους της πρεσβείας ότι αν θέλουν να φύγουν από το Ισραήλ, πρέπει να το κάνουν «ΣΗΜΕΡΑ», μεταδίσουν οι Times of Israel.

Αν κάποιοι υπάλληλοι ή μέλη των οικογενειών τους θέλουν να φύγουν, «πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ», γράφει στο email που έστειλε σήμερα το πρωί στις 10:24 τοπική ώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Η έκκληση της πρεσβείας προς το μη επείγον προσωπικό να αναχωρήσει «πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλή ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια σήμερα», γράφει. «Επικεντρωθείτε στο να βρείτε θέση σε οποιαδήποτε πτήση από την οποία θα μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να βγείτε γρήγορα από τη χώρα».

Η NYTimes αναφέρει ότι το email επαληθεύτηκε από τρία άτομα.

«Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε», έγραψε ο πρέσβης «αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».