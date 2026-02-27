Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε τη νίκη στην Ίντερ Μαϊάμι με πέναλτι στο 69ο λεπτό, στο 2-1 απέναντι στην Ιντεπεντιέντε ντε Βάλε, σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Μπαγιαμόν του Πουέρτο Ρίκο, μπροστά σε περίπου 20.000 θεατές. Το ματς όμως στιγματίστηκε από απρόοπτα, όταν ορισμένοι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Ένας από αυτούς άρπαξε τον 38χρονο Αργεντινό, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Στιγμές έντασης που δεν χάλασαν τον αγώνα

Παρά την αναστάτωση, ο αγώνας συνεχίστηκε. Η Ίντερ Μαϊάμι ξεκίνησε χωρίς τον Μέσι στην αρχική ενδεκάδα, με τον Χάβιερ Μασεράνο να αποφασίζει διαφορετικά. Το 1-0 προήλθε από πάσα του Λουίς Σουάρες στον Μοράλες, που νίκησε τον τερματοφύλακα και άνοιξε το σκορ.

Η Ιντεπεντιέντε ισοφάρισε αμέσως με σουτ του Μερκάδο. Στο 69ο λεπτό όμως, ο Μέσι σκόραρε, ανατρέποντας το αποτέλεσμα και προκαλώντας ξέφρενα πανηγύρια στις εξέδρες, παρά τα επεισόδια που στιγμάτισαν τη φιλική αναμέτρηση.