Η αγωνία κορυφώνεται για τη φάση των «16» του Champions League, με την κλήρωση της UEFA στη Νιόν να φέρνει ξανά αντιμέτωπες τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 14 φορές προηγουμένως στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με έξι νίκες για τη Ρεάλ, πέντε για τη Σίτι και τέσσερα ισόπαλα αποτελέσματα.

Προηγούμενες συναντήσεις και παράδοση

Η παράδοση ανάμεσα στις δύο ομάδες αντικατοπτρίζει τη δυναμική τους στην Ευρώπη: ο νικητής αυτών των ζευγαριών έχει συχνά κατακτήσει στη συνέχεια τον τίτλο, όπως συνέβη στις σεζόν 2015-16, 2021-22, 2022-23 και 2023-24. Την περασμένη χρονιά, η Ρεάλ απέκλεισε με άνεση την Σίτι στα πλέι οφ, κερδίζοντας και τα δύο παιχνίδια.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη (10 ή 11 Μαρτίου) και η ρεβάνς στο Μάντσεστερ (17 ή 18 Μαρτίου). Οι απουσίες βασικών παικτών, όπως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Έντερ Μιλιτάο, αλλά και η ανάγκη ξεκούρασης για τον Κιλιάν Εμπαπέ, αναμένεται να επηρεάσουν τις ισορροπίες, καθιστώντας το ζευγάρι ένα από τα πιο αμφίρροπα και συναρπαστικά της φάσης των «16».