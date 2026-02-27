Δημοφιλή
Αταμάν: «Είμαι κουρασμένος, ευχαριστώ τη FIBA για αυτό το γελοίο καλεντάρι»
Ο Εργκίν Αταμάν τάχθηκε επικριτικά στις δηλώσεις του μετά τη σπουδαία νίκη της Τουρκίας απέναντι στη Σερβία για τα προκριματικά του Mundobasket. «Δεν ήμουν ήρεμος, ήμουν κουρασμένος. Ευχαριστώ τη FIBA για αυτό το γελοίο καλεντάρι, καθώς και την EuroLeague, που μου δίνει την ευθύνη και στους παίκτες την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας υπό […]
Λετονία – Πολωνία 82-84: Ο εκπληκτικός Λόιντ έκρινε το ματς με buzzer-beater, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του
Η Πολωνία πήρε μια θρίλερ νίκη επί της Λετονίας στη Ρίγα με 84-82, χάρη σε buzzer-beater του εκπληκτικού Τζόρνταν Λόιντ που καθόρισε το αποτέλεσμα. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι καθ’ όλη τη διάρκειά του, με την ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς να φεύγει τελικά νικήτρια, φτάνοντας στο 3/3 στα προκριματικά. Ο Λόιντ έκανε ένα φανταστικό ματς με […]
Σερβία – Τουρκία 78-82: Ο Μπιμπέροβιτς οδήγησε τους Τούρκους σε σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι
Η Τουρκία πέτυχε εντυπωσιακό εκτός έδρας «διπλό» στη Σερβία, επικρατώντας με 82-78 και διατήρησε το αήττητο της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο φινάλε και «απέδρασε» από τη Σερβική πρωτεύουσα. Κορυφαίος για την Τουρκία ήταν ο Μπιμπέροβιτς […]
Πρόβλημα στη γάμπα ο Ρογκαβόπουλος
Ο Βασίλης Σπανούλης, σε δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής με το Μαυροβούνιο, αποκάλυψε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στην ομάδα, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα. Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός προπονητής τόνισε ότι ο διεθνής φόργουορντ είχε ενοχλήσεις στη γάμπα, με αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο αν θα αγωνιστεί στον εκτός έδρας […]