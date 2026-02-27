Ο Βασίλης Σπανούλης, σε δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής με το Μαυροβούνιο, αποκάλυψε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στην ομάδα, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα.

Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός προπονητής τόνισε ότι ο διεθνής φόργουορντ είχε ενοχλήσεις στη γάμπα, με αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο αν θα αγωνιστεί στον εκτός έδρας αγώνα της Ελλάδας στο Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η δήλωση του Σπανούλη για την κατάσταση του Ρογκαβόπουλου

Θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε ένα πρόβλημα με την γάμπα του. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης».