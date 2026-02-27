Η Πορτογαλία επιβλήθηκε με άνεση της Ρουμανίας με 99-82, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου της Εθνικής Ελλάδας, φτάνοντας το ίδιο ρεκόρ (2-1) και βάζοντας… φωτιά στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Μάριο Γκόμες παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης – με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο – και «καθάρισε» το ματς χάρη στην επιθετική της συνέπεια. Οι γηπεδούχοι είχαν 18/35 δίποντα (51,4%) και 15/35 τρίποντα, βρίσκοντας ρυθμό από την περιφέρεια και επιβάλλοντας τον ρυθμό τους.

Κορυφαίος για την Πορτογαλία ήταν ο Ντιόγκο Μπρίτο, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 32 πόντους (4/7 δίποντα, 8/12 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη.

Από τη Ρουμανία ξεχώρισε ο Μπόγκναν Νικολέσκου με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.