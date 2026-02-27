Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ψάχνει το 3/3.
Το Αντιπροσωπευτικό μας Συγκρότημα θα υποδεχθεί στις 19:00 στη «SUNEL Arena» το Μαυροβούνιο, σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη το 3/3, η συνέχιση του αήττητου και η διατήρηση της πρωτιάς στον όμιλο.
Ο Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε χθες (26/2) στην προετοιμασία της γαλανόλευκης, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως νοκ-άουτ τέθηκαν οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Αντώνης Καραγιαννίδης.
Η βαθμολογία του Group B που βρίσκεται η Εθνική:
- Ελλάδα 2-0
- Πορτογαλία 1-1
- Μαυροβούνιο 1-1
- Ρουμανία 0-2