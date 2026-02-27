Η Κροατία συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επικρατώντας με 93-88 της πρωταθλήτριας κόσμου και Ευρώπης, Γερμανίας, και κάνοντας το 3/3 στον όμιλο.

Στο Ζάγκρεμπ, οι Μάριο Χεζόνια και Ντάριο Σάριτς ηγήθηκαν της προσπάθειας των γηπεδούχων με εντυπωσιακές εμφανίσεις. Ο Χεζόνια ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους (4/8 τρίποντα, 7/7 βολές), προσθέτοντας 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Σάριτς ήταν ακόμη πιο παραγωγικός με 23 πόντους (5/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα), μαζεύοντας παράλληλα 7 ριμπάουντ.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των Ρόκο Μπάτζιμ (15 πόντοι) και Τζέιλεν Σμιθ (15 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), που έδωσαν πολύτιμες λύσεις στην επίθεση.

Για τη Γερμανία του Άλεξ Μούμπρου, που πλέον βρίσκεται στο 2-1, ξεχώρισαν οι Ντέιβιντ Κράμερ (22 πόντοι, 8 ριμπάουντ), Γιοχάνες Τίμαν (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Τζακ Καγίλ (15 πόντοι), χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα.