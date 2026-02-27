Για τον ρόλο της στη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» μίλησε η Πηνελόπη Πλάκα στην εκπομπή Buongiorno και τη Φαίη Σκορδά.

«Είμαι η πιο κακιά από όλους και το χαίρομαι πολύ. Ήταν στόχος να κάνω έναν αντιήρωα. Είναι εύκολο να τυποποιηθείς, να μπεις σε κουτάκια. Μου έρχονταν προτάσεις μόνο για γλυκιά κοπέλα, την πρόσχαρη, την ομορφούλα. Θα το κάνω κι αυτό, αλλά ο στόχος μου ήταν να κάνω και κάτι άλλο», είπε και πρόσθεσε ότι είχε ανάγκη να κάνει ένα restart και να κάνει μία παύση και επαγγελματικά.

Όπως αποκάλυψε: «Ήταν δύσκολη χρονιά το 2023, είχα χωρίσει τότε. Είχα πληγωθεί από μία κατάσταση που δεν μου άρεσε προσωπικά, έπαθα μία συνειδητοποίηση, πού είμαι, πού πάω, τι θέλω από τη ζωή μου, γιατί είμαι τόσο αδύναμη εκεί… Ήταν προσωπικό μέσα μου, είπα θέλω λίγο αέρα, να ξαναδώ ποια είμαι και τι θέλω. Γενικά, νομίζω ότι ζούμε σε μία εποχή που δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Χωρίς να είναι πραγματική επιλογή από μέσα μας αυτά που κάνουμε. Ένιωθα ενοχή, που ένιωθα κουρασμένη. Τώρα, αναπνέω ήρεμα, κοιμάμαι σαν πουλάκι».

Για τον ρόλο της στη σειρά, δήλωσε πολύ χαρούμενη. «Το προσπάθησα, δεν ήρθε τυχαία. Είναι ένας ρόλος γεμάτος, που θα μείνει. Μου δόθηκε η ευκαιρία να δείξω πολλά πράγματα, αργότερα θα δείξει κι άλλα πράγματα, θα νιώσει πολύ πόνο, σωματικά συναισθηματικά. Κάθε ρόλο οφείλουμε να τα καταλάβουμε. Στο ‘Μια νύχτα μόνο’ η Όλγα δεν είναι τόσο καλή ως αρχιτέκτων. Από τον φθόνο της γίνεται μοχθηρή. Αυτό μπορώ να το καταλάβω, όχι να το δικαιολογήσω».

«Δεν θέλω να αποποιηθώ ό,τι έχω κάνει, είμαι υπερήφανη για τα πάντα. Αλλά νιώθω ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα», πρόσθεσε.

Η Πηνελόπη Πλάκα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ» στο θέατρο Πόλη. «Είναι μία κωμωδία τρελή, ο κόσμος έχει ανάγκη να το δει και να χαμογελάσει. Έχει το κοινό του κι εμένα μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω διαφορετικά πράγματα», είπε.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στο βίντεο που ακολουθεί: