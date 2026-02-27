Σε μία από τις εμβληματικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, βρίσκεται σε εξέλιξη η φύτευση 90 νέων δέντρων από τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.

Μάλιστα, η δράση, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την Ανάπλαση Α.Ε., αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γιώργος Αποστολόπουλος, στο κέντρο της Αθήνας, 90 γιακαράντες φυτεύονται την περίοδο της ανθοφορίας, «βγάζουν πανέμορφα μωβ λουλούδια. Τις θαυμάζετε στο Ζάππειο, στην οδό Ρηγίλλης, στην οδό Αθηνάς. Με αυτές αντικαθιστούμε τις ξερές μουριές που κατέστρεψε το κινέζικο σκαθάρι τα προηγούμενα χρόνια. Κάνουμε την Αθήνα ομορφότερη, πιο πράσινη και χαιρόμαστε πολύ για αυτό».

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις αρχές του 2026 έχουν φυτευτεί 1.417 δέντρα σε διάφορα σημεία της Αθήνας ενώ ο συνολικός αριθμός των φυτεύσεων από το 2024 πλησιάζει πλέον τα 11.500.