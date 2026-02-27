Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το Μνημόσυνο και ξεκίνησε η Ιερά Αγρυπνία για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, στον Ιερό Πανεπιστημιακό Ναό των Τριών Ιεραρχών, στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και άφησε ακόμη ένα νεαρό άτομο σε κώμα, τελέστηκε το Αρχιερατικό Μνημόσυνο υπέρ της αναπαύσεως των αδικοχαμένων. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι ορισμένοι από τους εκλιπόντες ήταν φοιτητές του ΑΠΘ.

«Προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, μνημονεύουμε για εκείνους γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν οδηγούνται στην οριστική απώλεια ή στο μηδέν αλλά βρίσκονται στη Δίκαια Κρίση και στην Αγάπη του Θεού», δήλωσε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης.

Συγκινημένος, πρόσθεσε πως «προσευχόμαστε για εκείνους και για την παρηγοριά των οικείων τους, ιδιαιτέρως των γονέων οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους και ως Εκκλησία ποτέ δεν θα παύσουμε να προσευχόμαστε γιατί αυτό είναι το κύριο έργο μας».

Η Ιερά Αγρυπνία για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα, με τη συμμετοχή πιστών που προσήλθαν για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων.