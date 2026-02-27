Η Citroën προσφέρει το νέο ë-C3 Aircross “Extended Range”, εξοπλισμένο με μπαταρία LFP χωρητικότητας 54 kWh. Το νέο ë-C3 Aircross Extended Range προσφέρει αυτονομία έως 400 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP), με ηλεκτροκινητήρα 113 hp βελτιωμένης απόδοσης.

Χάρη στη δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 100 kW (δυνατότητα φόρτισης από το 20 στο 80% της μπαταρίας σε λιγότερο από 30 λεπτά), διασφαλίζει άνετες μετακινήσεις τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε ταξίδια σε αυτοκινητόδρομο, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους φόρτισης.

Το ë-C3 Aircross “Extended Range” διατίθεται στις εκδόσεις εξοπλισμού YOU, PLUS και MAX.

Στην αρχική έκδοση YOU διατίθεται στην τιμή των 20.900€ (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη υβριδική έκδοση του μοντέλου. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).