H ιστορία με το ντίζελ είναι γνωστή. Η πετρελαιοκίνηση έκανε θραύση την περασμένη δεκαετία, με τις εταιρείες να κερδίζουν μεγάλα μερίδια στις πωλήσεις τους, ιδιαίτερα όσες είχαν αποδοτικούς ντίζελ κινητήρες με πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Σε αριθμούς, το μερίδιο των ντίζελ αυτοκινήτων είχε ξεπεράσει προ 15ετίας το 50%, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις κατηγορίες από τα μικρά αυτοκίνητα πόλης έως και τα δημοφιλή SUV. Λίγο μετά το diesel gate και τους «ένοχους» ρύπους, η πετρελαιοκίνηση ξεκίνησε την καθοδική της πορεία, φθάνοντας στο σημείο αρκετές εταιρείες να τα βγάλουν από την γκάμα τους παντελώς με γνώμονα και την πρωτοεμφανιζόμενη ηλεκτροκίνηση που κέρδιζε το κοινό με νωχελικό ρυθμό.

Σήμερα, ελάχιστες εταιρείες έχουν στα νέα μοντέλα τους και τις ντίζελ εκδόσεις, που συνεχίζουν να διατηρούν χαμηλά μερίδια στις πωλήσεις λόγω των σαρωτικών απαγορεύσεων των κινητήρων εσωτερικής καύσης από τα αστικά κέντρα. Και ενώ το ντίζελ βρίσκεται «παραγκωνισμένο», ένας μεγάλος όμιλος, η Stellantis (που εκπροσωπεί περισσότερες από 12 φίρμες) αναζωογονείται με νέες προδιαγραφές, με στόχο να διατηρηθεί στην γκάμα των μοντέλων της τα επόμενα χρόνια.

«Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τους κινητήρες ντίζελ στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας και – σε ορισμένες περιπτώσεις – να αυξήσουμε την προσφορά κινητήρων μας», δήλωσε η εταιρεία προσφάτως, στο Reuters, σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που θέλουν τον μεγάλο όμιλο αυτοκινήτων να επιμένει στην πετρελαιοκίνηση. Ειδικότερα, ο όμιλος Stellantis έχει έτοιμο έναν νέο κινητήρα ντίζελ 1,6 λίτρων, που θα έχει νέες προδιαγραφές, έτοιμος να τοποθετηθεί κάτω από τα καπό των νέων μοντέλων. Το νέο πετρελαιοκίνητο μοτέρ θα παράγεται στο εργοστάσιο Carmagnola στην Ιταλία. Μάλιστα, η εταιρεία έχει ήδη βάλει στην παραγωγή τους πρώτους κινητήρες, που θα χρησιμοποιηθούν σε δοκιμαστικό επίπεδο. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η πιθανότητα επέκτασης της παραγωγής και σε άλλες εγκαταστάσεις του ομίλου.

Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, ο νέος κινητήρας έχει εξελιχθεί ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής Euro7. Σαφώς, με γνώμονα ότι το Euro7 είναι ιδιαίτερα αυστηρό ως προς τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το νέο ντίζελ μοτέρ θα πρέπει να τηρεί ένα «πακέτο» αυστηρών κανόνων ώστε να επιβιώσει στο νέο πλαίσιο που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των υβριδικών και εξηλεκτρισμένων μοντέλων.

TA ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΝΤΙΖΕΛ.

Το Euro7 εφαρμόζεται στα νέα μοντέλα από τον Ιούλιο του 2026. Η μεγάλη διαφορά ότι η νέα αυστηρή προδιαγραφή δεν μένει μόνο στις μετρήσεις των εκπομπών σε θεωρητικό επίπεδο. Κοινώς, για πρώτη φορά, οι μετρήσεις ρύπων δεν θα περιορίζονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον εργαστηρίου. Οι εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας: σε πόλη, σε ανοιχτό δρόμο, σε αυτοκινητόδρομο και υπό διαφορετικές θερμοκρασίες – τόσο σε ζέστη όσο και σε κρύο.

Στην Ελλάδα ελάχιστες φίρμες προσφέρουν στην γκάμα τους πετρελαιοκίνητες εκδόσεις. Μεταξύ αυτών είναι η Alfa Romeo Tonale, η BMW σχεδόν σε όλα τα μοντέλα της (με πετρελαιοκινητήρες από 150 ίππους όπως στην X1 έως και 352 ίππους), το Cupra Formentor που εφοδιάζεται με τον 2.0 TDI ντίζελ κινητήρα των 150 ίππων, το DS7, το νέο Hyundai Tucson 1.6D που συνδυάζεται με υβριδική λειτουργία, η Mercedes-Benz, η Opel που διατηρεί το Astra και σε ντίζελ εκδοχή, η Seat, η Skoda και φυσικά και η VW.