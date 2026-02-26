Ένας από τους τέσσερις άνδρες που σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών με Κουβανούς λιμενικούς φέρεται να είχε δηλώσει ότι ήθελε «να πολεμήσει για την ελευθερία της Κούβας» και να προκαλέσει εξέγερση στο νησί, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας πολιτικός του σύμμαχος στη Φλόριντα.

Η κουβανική κυβέρνηση κατήγγειλε την Τετάρτη πως η είσοδος ενός ταχύπλοου, καταχωρημένου στη Φλόριντα, στα χωρικά ύδατα της χώρας αποτελούσε «απόπειρα διείσδυσης με τρομοκρατικούς σκοπούς». Σύμφωνα με την ίδια, η ένοπλη ομάδα αποτελούνταν από «Κουβανούς, εγκατεστημένους στις ΗΠΑ».

Η Αβάνα δημοσιοποίησε το όνομα ενός από τους τέσσερις νεκρούς, του Μισέλ Ορτέγκα Κασανόβα, καθώς και έξι τραυματιών. Ο Ορτέγκα Κασανόβα, όπως ανέφερε ο Βιλφρέδο Μπέιρα, υπεύθυνος στην Τάμπα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Κούβας —πολιτικής οργάνωσης αντιφρονούντων με έδρα τη Φλόριντα— είχε στόχο «να πάει να πολεμήσει μια εγκληματική και δολοφονική ναρκοτυραννία» και να προκαλέσει «σπίθα» που θα οδηγούσε σε λαϊκό ξεσηκωμό.

«Τον προειδοποίησα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο για την ελευθερία της Κούβας, ότι θα έπρεπε να περιμένει», δήλωσε ο Μπέιρα σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Όπως ανέφερε, γνώριζε τον Ορτέγκα Κασανόβα, οδηγό φορτηγού 54 ετών, εδώ και περίπου πέντε χρόνια και είχαν επικοινωνήσει τελευταία φορά δέκα ημέρες πριν το περιστατικό. Ο ίδιος του είχε πει ότι μπορούσε να περάσει στη δράση «ανά πάσα στιγμή».

«Στη Φλόριντα, πολλές ομάδες δηλώνουν ανοιχτά ότι είναι έτοιμες, ότι εκπαιδεύονται στρατιωτικά, για να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας τους. Και ο Μισέλ ήταν μέλος μιας από αυτές τις ομάδες», πρόσθεσε ο Μπέιρα.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι γνωρίζει έναν από τους τραυματίες, τον Λεοντάν Ενρίκε Κρους Γκόμες, τον οποίο είχε συναντήσει σε πολιτική εκδήλωση στο Μαϊάμι τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνα για το επεισόδιο με την ανταλλαγή πυρών στα κουβανικά χωρικά ύδατα.