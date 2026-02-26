Σε μια συννεφιασμένη ημέρα του Ιανουαρίου, ο ιστορικός Ίβαν Μαλάρα καθόταν στην Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας, εξετάζοντας επτά εκδόσεις του 16ου αιώνα του πιο επιδραστικού αστρονομικού έργου της αρχαιότητας. Οι σελίδες ανήκαν στο The Almagest, όπου ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, λόγιος του 2ου αιώνα, παρουσίασε το όραμά του για ένα σύμπαν με τη Γη στο κέντρο.

Καθώς ο Μαλάρα ξεφύλλιζε το βιβλίο, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο: κάποιος είχε αντιγράψει τον Ψαλμό 145 σε μια λευκή σελίδα, με γραφή που θύμιζε έντονα έναν πολύ διάσημο Τοσκάνο αστρονόμο.

Το βιβλίο, όπως διαπίστωσε αργότερα, έφερε εκτεταμένες σημειώσεις από τον ίδιο τον Γαλιλαίο Γαλιλέι. Η ανακάλυψη του Μαλάρα, που περιγράφεται σε εργασία υπό αξιολόγηση στο Journal for the History of Astronomy, υπόσχεται να ρίξει νέο φως σε μία από τις πιο καθοριστικές ιδεολογικές μεταβάσεις στην ιστορία της επιστήμης: τη στιγμή που η Γη εκτοπίστηκε από το κέντρο του σύμπαντος.

Το να συνδεθεί ένα νέο βιβλίο με το έργο του Γαλιλαίου είναι σπάνιο από μόνο του. Όμως το The Almagest δεν ήταν ένα απλό βιβλίο. Αν ο Γαλιλαίος θεωρείται σήμερα ο άνθρωπος που αμφισβήτησε την αρχαία αυθεντία και συνέβαλε στην υπέρβασή της, το έργο του Πτολεμαίου —που περιέγραφε ένα γεωκεντρικό σύμπαν και κυριάρχησε στη δυτική αστρονομία επί 14 αιώνες— ήταν η πεμπτουσία αυτής της αυθεντίας. Η σχολιασμένη έκδοση του The Almagest αποκαλύπτει μια πιο σύνθετη εικόνα: τον επαναστάτη στα πρώτα του βήματα.

Οι σημειώσεις του Γαλιλαίου, πιθανόν γραμμένες γύρω στο 1590, δύο δεκαετίες πριν τις επαναστατικές του παρατηρήσεις με το τηλεσκόπιο, δείχνουν έναν άνθρωπο που ταυτόχρονα σεβόταν και ανέλυε κριτικά το έργο του Πτολεμαίου.

Ο Μαλάρα υποστηρίζει ότι ο Γαλιλαίος εγκατέλειψε τελικά το γεωκεντρικό μοντέλο επειδή, κατανοώντας σε βάθος τη λογική του Πτολεμαίου, κατέληξε πως ένα ηλιοκεντρικό σύστημα θα ταίριαζε καλύτερα στα ίδια του τα μαθηματικά πρότυπα. Αυτή η άποψη διαφοροποιείται από την παραδοσιακή ερμηνεία των ιστορικών, που παρουσιάζουν τον Γαλιλαίο ως στοχαστή περισσότερο φιλοσοφικό παρά τεχνικό.

«Έχει παρουσιαστεί ως ένας άνθρωπος της ευρύτερης εικόνας, χωρίς ενδιαφέρον για τις τεχνικές λεπτομέρειες της αστρονομίας», σημειώνει ο ιστορικός της αστρονομίας Τζέιμς Έβανς από το Πανεπιστήμιο του Πάτζετ Σάουντ.

Η αναζήτηση και η ταύτιση

Αυτό δεν ικανοποιούσε τον Μαλάρα, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Πανεπιστημίου του Μιλάνου. Αμφέβαλλε ότι ο Γαλιλαίος θα μπορούσε να φτάσει στις ριζοσπαστικές του θέσεις χωρίς βαθιά γνώση της παραδοσιακής μαθηματικής αστρονομίας.

Έτσι, συγκέντρωσε παραδείγματα όπου ο Γαλιλαίος επικαλούνταν τεχνικές λεπτομέρειες του Πτολεμαίου για να αντικρούσει αντιπάλους ή να ενισχύσει τα επιχειρήματά του. Αναζητώντας περισσότερα στοιχεία, ξεκίνησε να εξετάζει πρώιμες λατινικές εκδόσεις του The Almagest σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, ξεκινώντας από τη Βιέννη. Στη Φλωρεντία, όμως, εντόπισε το σχολιασμένο αντίτυπο.

Όταν είδε τη σελίδα με τον Ψαλμό 145, θυμήθηκε αμέσως τον γραφικό χαρακτήρα του Γαλιλαίου. Παρατηρώντας και άλλες σημειώσεις στα περιθώρια, η υποψία του δυνάμωσε. Μέχρι τις τρεις τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας ήταν πεπεισμένος ότι οι σημειώσεις ανήκαν στον μεγάλο αστρονόμο. «Συγχωρήστε την παράξενη ώρα», έγραψε σε email προς δύο κορυφαίους Ιταλούς μελετητές του Γαλιλαίου, «αλλά δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου!»

Ο Μικέλε Καμερότα του Πανεπιστημίου του Κάλιαρι, ένας από τους πρώτους που έλαβαν το μήνυμα, πείστηκε άμεσα. «Θεωρώ την απόδοση των σχολίων στον Γαλιλαίο απολύτως ασφαλή», δήλωσε σε email προς το περιοδικό Science.

Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανακάλυψη

Η βεβαιότητα αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικές ενδείξεις. Πρώτον, ειδικοί γραφολόγοι του Μουσείου Γαλιλαίου και της Εθνικής Κεντρικής Βιβλιοθήκης, καθώς και πανεπιστημιακοί όπως ο Καμερότα, επιβεβαίωσαν ότι το ύφος γραφής και οι συντομογραφίες ταιριάζουν με του Γαλιλαίου. Δεύτερον, τα κριτικά σχόλια του ανώνυμου σχολιαστή για τις θεωρίες του Πτολεμαίου θυμίζουν αποσπάσματα από γνωστά έργα του Γαλιλαίου. Και τρίτον, το στοιχείο που αρχικά τράβηξε την προσοχή του Μαλάρα: ο ίδιος ο Ψαλμός.

Αρχικά, η παρουσία του Ψαλμού —μια προσευχή που εξυμνεί τη θεϊκή μεγαλοσύνη— τον μπέρδεψε. Ήταν η μόνη έκδοση του The Almagest που είχε δει με βιβλική αναφορά, κάτι που φαινόταν αντίθετο τόσο με τη σύγχρονη εικόνα του Γαλιλαίου όσο και με τις προηγούμενες μελέτες του. Ωστόσο, σε άλλη έκδοση του 16ου αιώνα στη Φλωρεντία, εντόπισε σημείωση άγνωστου συγγραφέα που ανέφερε ότι «ο Γαλιλαίος, πριν μελετήσει τον Πτολεμαίο, προσευχόταν στον Θεό». Αυτό συμπίπτει με επιστολή του 1673 του μαθηματικού Αλεσάντρο Μαρκέτι, ο οποίος επίσης έγραφε ότι ο Γαλιλαίος προσευχόταν κάθε φορά που μελετούσε το The Almagest.

Η σημασία της ανακάλυψης

Σήμερα, ο Γαλιλαίος είναι γνωστός ως ο επιστήμονας που αψήφησε την εκκλησία και την καθιερωμένη γνώση. Το πώς όμως εξελίχθηκε σε αυτή την εμβληματική μορφή παραμένει ασαφές. Ο Μαλάρα ελπίζει ότι η ανακάλυψή του θα ανοίξει νέους δρόμους έρευνας για τη διαδρομή του μεγάλου αστρονόμου. «Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς και γιατί», σημειώνει χαρακτηριστικά.