Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου το 5 μηνών βρέφος, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο με μηνιγγίτιδα. Οι γονείς του βρέφους καταγγέλλουν σοβαρή καθυστέρηση στην εξέταση του παιδιού από παιδίατρο στο νοσοκομείο Ζακύνθου, τη στιγμή που το παιδί παρουσίαζε πυρετό και εξανθήματα.

Από θαύμα σώθηκε βρέφος 5 μηνών από την Ζάκυνθο, το οποίο διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα τύπου Β, και όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού, η παιδίατρος ήταν άφαντη.

«Ο κύριος Ηλιάδης μας είπε: Δεν ξέρουμε πως ζει το παιδί. Κανονικά θα έπρεπε να ήταν πεθαμένο. Ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση και εννοείται όταν βλέπουμε – μας είπε – πυρετό και εξάνθημα, τρέχουμε. Όχι απλά πηγαίνουμε, τρέχουμε», ανέφερε η μητέρα του βρέφους.

Αισιόδοξη φαίνεται να είναι πλέον η κατάσταση υγείας του μωρού, με τα ενθαρρυντικά νέα να είναι πως η επιθετική αυτή ασθένεια, δεν επηρέασε τον εγκέφαλο του παιδιού, όπως έδειξε και η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε.

Θολό ωστόσο παραμένει ακόμη το τοπίο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού η οικογένεια, που μετέφερε το μωρό της με υψηλό πυρετό και σημάδια στο σώμα του, δεν συνάντησε ποτέ την εφημερεύουσα παιδίατρο.

«Στις 4 παρά 20 και μετά μέχρι τις 8:15 ήταν εφημερία on call, 8:15 βγήκε αναρρωτική σε άδεια», υπογράμμισε σχετικά η μητέρα του παιδιού.

Η κατάσταση του παιδιού εκτιμήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο, την αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους, ωστόσο η υγεία του επιβαρυνόταν ώρα με την ώρα, και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο πανεπιστήμιο Πατρών.

ΕΔΕ για την παιδίατρο

Το υπουργείο Υγείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την απουσία της παιδιάτρου, καθώς και για την αναρρωτική άδεια που προσκόμισε, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, η γιατρός έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

Από τη μεριά της, η παιδίατρος του νοσοκομείου κάνει λόγο για ψέματα, τα οποία ακούγονται και υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει από το πρωί του Σαββάτου ότι δεν είναι καλά στην υγεία της.

«Το παιδί παρέμεινε στο νοσοκομείο. Εγώ εξήγησα ότι δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να ανταποκριθώ. Πραγματικά δεν ήμουν σε θέση να ανταποκριθώ. Και αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες και τα λοιπά, είναι ψέματα, για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε. Είχα ενημερώσει από το πρωί ότι δεν ήμουν καλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή είχα μια βαριάς μορφής ημικρανία, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Εφόσον υπάρχει αναρρωτική από ιδιώτη γιατρό και επίσης το αποδεικνύω, όπου έφτασα στα επείγοντα στις 2:00 τα ξημερώματα, σε μια χάλια κατάσταση», ανέφερε η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου.

Το μωρό εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων και παρακολουθείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου.