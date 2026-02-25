Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, συνεχίζει να νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα το βρέφος 5 μηνών που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του.

Πλέον, η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου είναι σταθερή και το βρέφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Παράλληλα, και με τη μητέρα να καταγγέλλει ότι στο νοσοκομείο του νησιού δεν υπήρχε παιδίατρος για να εξετάσει το παιδί της, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό ενώ ανεστάλη προσωρινά η άσκηση των καθηκόντων της παιδιάτρου που θα έπρεπε να βρίσκεται στη βάρδια.

Η σχετική ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, αναφέρει: