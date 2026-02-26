Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, άνοιξε ο σταθμός του Μετρό “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ”. Σημειώνεται ότι σήμερα έγιναν μεγάλα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήριά σε Αθήνα και άλλες πόλεις ανά την επικράτεια για την 3η επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών.

Στην Αθήνα, η προγραμματισμένη συγκέντρωση έγινε στα Προπύλαια με τη συμμετοχή μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Χανιά.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί προχώρησαν σε επτά προσαγωγές εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Ειδικότερα σε έλεγχο που έγινε σε έναν ανήλικο εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Μάλιστα, μαθητές και φοιτητές πέταξαν κόκκινη μπογιά στο Υπουργείο Εργασίας.

Οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο δίνουν ραντεβού στο Σύνταγμα το Σάββατο 28/2 για τη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Συγγενών Τεμπών, εργατικά σωματεία και φορείς.