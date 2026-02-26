Η facelift εκδοχή της GLB συνεχίζει την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα, διατηρώντας τον πρακτικό χαρακτήρα και τη δυνατότητα επταθέσιας διάταξης.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως αισθητικές παρεμβάσεις στη μάσκα και στα φωτιστικά σώματα LED, αναβάθμιση του συστήματος MBUX και εμπλουτισμό εξοπλισμού.

Η γκάμα ξεκινά από την GLB 200, η οποία διατίθεται με τιμή πώλησης 53.000 ευρώ. Πρόκειται για την ήπια υβριδική έκδοση βενζίνης που καλύπτει τον βασικό πυρήνα των πωλήσεων. Η τετρακίνητη GLB 220 4MATIC κοστίζει 57.700 ευρώ, ενώ η ισχυρότερη GLB 250 4MATIC φτάνει τα 61.150 ευρώ.

Στις diesel επιλογές, η GLB 200 d διατίθεται στα 62.900 ευρώ.