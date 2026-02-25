Η Πορτογαλία βιώνει τον πιο βροχερό Φεβρουάριο των τελευταίων 47 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας IPMA. Ο φετινός μήνας κατατάσσεται επίσης ως ο δέκατος πιο βροχερός από το 1931, χρονιά που ξεκίνησαν οι επίσημες μετεωρολογικές καταγραφές στη χώρα.

Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, «το ύψος βροχής ανήλθε αθροιστικά σε 233,5 χιλιοστά, αντιπροσωπεύοντας το 304% του φυσιολογικού για την εποχή και ήταν περίπου τριπλάσιο του μέσου όρου για την περίοδο 1991-2020», όπως ανέφερε η IPMA. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σφοδρότητα των φετινών καιρικών φαινομένων.

«Η περίοδος μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και 15ης Φεβρουαρίου 2026 ήταν εξαιρετικά βροχερή στην ηπειρωτική Πορτογαλία», υπογραμμίζει η υπηρεσία, επισημαίνοντας ότι περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρας έχουν ήδη φτάσει ή ξεπεράσει τον ετήσιο μέσο όρο βροχοπτώσεων.

Τον Ιανουάριο, πέντε ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την επικράτεια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η ισχυρότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στην αεροπορική βάση Μόντε Ρεάλ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, φτάνοντας τα 177,8 χλμ/ώρα.

Οι καταιγίδες αυτές στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ενώ πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για έως και 18 θανάτους που συνδέονται με το κύμα κακοκαιρίας.

Η κλιματική αλλαγή καθιστά την Πορτογαλία και τη γειτονική Ισπανία ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς αντιμετωπίζουν ολοένα και συχνότερα ακραία φαινόμενα. Οι δύο χώρες βιώνουν εντονότερους καύσωνες το καλοκαίρι και αυξημένες βροχοπτώσεις τον χειμώνα, φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια.