Από ανακοπή έχασε τη ζωή του ένας 46χρονος, ο οποίος πήγε με πόνο στο στήθος στο Κέντρο Υγείας Σκύρου και τον προέτρεψαν να μεταβεί στην Κύμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου την Παρασκευή (20/02). Όπως καταγγέλλεται, η γιατρός φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών, διέγνωσε πνευμονία και του συνταγογράφησε φάρμακα, προτρέποντάς τον παράλληλα να μεταβεί στην Κύμη, στο ιατρικό κέντρο, για περαιτέρω εξετάσεις. «Πήγε με πόνο στο στήθος. Η γιατρός μόλις τον είδε του είπε «τέτοια ώρα ήρθες;» και δεν είναι η πρώτη φορά που το ‘χει πει αυτό η γιατρός σε ασθενή. Του έδωσε Xozal και τον έδιωξε», είπε η θεία του 46χρονου και συνέχισε: «Το Σαββατοκύριακο το παιδί υπέφερε με πόνο στο στήθος. Τη Δευτέρα είχε πόνους. Πήγε στο καράβι, ο υποπλοίαρχος του καραβιού τον είδε ότι ήτανε σε άθλια κατάσταση. Τον έδιωξε πίσω να πάει στο ιατρικό κέντρο με έναν ναύτη να τον συνοδεύει, καθυστέρησε το πλοίο για να τον πάρει πίσω, εάν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί τον είδανε ότι ήτανε πολύ σοβαρά». Τη Δευτέρα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με έντονη δύσπνοια, και τελικά επιβιβάστηκε στο πλοίο για Κύμη. Έπειτα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Οι γιατροί διαπίστωσαν πως πρόκειται για έμφραγμα, με τον 46χρονο δυστυχώς να χάνει τη ζωή του από ανακοπή. Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Τι αναφέρει το υπουργείο Υγείας

Η 5η υγειονομική περιφέρεια εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι τηρήθηκε το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Στις 20/02/2026, ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 15:00 προσήλθαν στο ΠΠΙ Σκύρου 46χρονος περιπατητικός ασθενής, (εργαζόμενος στο πλοίο της γραμμής) με τη σύζυγό του, ο οποίος παρουσίαζε έντονο ξηρό βήχα και ήταν απύρετος. Εξετάστηκε από ειδικό Παθολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, πήρε οδηγίες και χωρίς να έχει κανένα καρδιολογικό σύμπτωμα, αποχώρησε.

Την Καθαρά Δευτέρα το πρωί περί ώρα 8:30 προσήλθε και πάλι, με συνοδεία συναδέλφου του, με πόνο στο στήθος. Έγινε καρδιογράφημα από Ιατρό Υπηρεσίας Υπαίθρου, εξετάστηκε και πάλι από παθολόγο που εφημέρευε καθώς και από καρδιολόγο ιδιώτη, ο οποίος εκλήθη στο ΠΠΙ Σκύρου.

Με υποψία εμφράγματος έγιναν 4 καρδιογραφήματα του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή plavix, έγινε υποδόρια ένεση ηπαρίνης στην κοιλιακή χώρα και ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο. Στις 9:40 με ασθενοφόρο του ΠΠΙ Σκύρου, (δεν ζητήθηκε αεροδιακομιδή) και συνοδεία γιατρού, επιβιβάστηκε στο καράβι υπό συνεχή παρακολούθηση και έφθασε στην Κύμη, όπου παρεδόθη στα ΤΕΠ του ΓΝ Κύμης.

Εκ νέου εξετάστηκε από Καρδιολόγο, υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, υπέρηχο καρδιάς και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο « Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε», αναφέρει η ανακοίνωση της 5ης υγειονομικής ΥΠΕ.