Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει πλέον και η σύντροφος του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία, προσθέτοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που συγκλονίζει τη Μεσσηνία.

Με την ίδια κατηγορία διώκεται και φίλος του ανιψιού, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υποστηρικτικό στις κινήσεις του.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο κατηγορούμενοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο που ακολουθούσε το όχημα του ανιψιού, όταν εκείνος μετέβη στην Καλαμάτα, επικαλούμενος ως λόγο της μετακίνησης ότι ήθελε να επισκεφθεί τη μητέρα του.

Οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, οπότε και αναμένονται κρίσιμες εξελίξεις στην υπόθεση.

Νέα τροπή με αγωγή για κληρονομικά ζητήματα

Παράλληλα, νέα τροπή έλαβε στις 7/2/2026 το θρίλερ της Φοινικούντας, τέσσερις μήνες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο, με την κατάθεση αγωγής για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου.

Η αγωγή κατατέθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας από την αδελφή του 68χρονου θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Η ενάγουσα στρέφεται κατά του εγγονού της, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας, ζητώντας να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για τη στενότερη συγγενή του θύματος, καθώς εκείνος δεν είχε τέκνα.

Η υπόθεση αφορά τη διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία τριών μαρτύρων. Η διαθήκη ανοίχθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Πύλου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, και σύμφωνα με αυτήν ο ανιψιός του εκλιπόντος εμφανίζεται να κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας.

Ο ρόλος του ανιψιού και η πορεία της ανάκρισης

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου, η οποία σημειώθηκε στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα. Από τις 15 Δεκεμβρίου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Μέχρι σήμερα, παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε τα δύο θύματα το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Η κύρια ανάκριση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα. Την υπόθεση χειρίζεται η Α’ Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ενώ η δικογραφία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό το επόμενο διάστημα να κληθούν και νέα πρόσωπα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για όλες τις πτυχές της υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον.