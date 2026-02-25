Το 20ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων, το πρώτο δημόσιο «παθητικό» σχολείο της χώρας, λειτουργεί πλέον στον δήμο Τρικκαίων, αποτελώντας ένα έργο εμβληματικό και καινοτόμο για την ελληνική εκπαίδευση. Η πρωτοπορία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι το διδακτήριο κατασκευάστηκε εξ αρχής ως «παθητικό», σε αντίθεση με τις συνήθεις ενεργειακές αναβαθμίσεις υπαρχόντων κτηρίων. Πρόκειται για ένα κτίσμα που μπορεί να καλύπτει αυτόνομα τις ενεργειακές του ανάγκες.

Σύμφωνα με τον δήμο Τρικκαίων, η σύγχρονη τεχνολογία του σχολείου εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία 21 βαθμών Κελσίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για την επίτευξη αυτής της ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιήθηκαν κουφώματα με τριπλό τζάμι και θερμοδιακοπή, ειδικές ταινίες αεροστεγανότητας, καθώς και μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας.

Το σύστημα περιλαμβάνει εναλλάκτη που παρέχει καθαρό αέρα χωρίς ανάγκη ανοίγματος παραθύρων, αντλία θερμότητας 12kwat για 301 τ.μ. – ισχύ διπλάσια των απαιτήσεων – και κλιματιστικό μόλις 12 btu. Το νηπιαγωγείο έχει σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενεί έως 50 παιδιά, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες μάθησης και άνεσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 695.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενος από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Το κτήριο έχει ήδη πιστοποιηθεί ως «παθητικό» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ), το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από το Διεθνές Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων.

Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς υπογράμμισε: «Η τεχνολογική και κατασκευαστική αυτή καινοτομία για την εκπαίδευση στα Τρίκαλα, ενισχύει τη σταθερή μας προσπάθεια να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε για πιο “πράσινο” δήμο».

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι η πόλη υλοποιεί βιώσιμες πολιτικές μέσα από το πρόγραμμα των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων της Ευρώπης και το έργο ψηφιακής μετάβασης restart mAI city. Όπως σημείωσε, η εξοικονόμηση πόρων από τη θέρμανση και την ψύξη επιτρέπει στην εκπαιδευτική κοινότητα να διαθέτει τα χρήματα σε άλλες ανάγκες.

Καταλήγοντας, ο κ. Σακκάς υπενθύμισε ότι στα Τρίκαλα ολοκληρώθηκε και ένα ακόμη «παθητικό» κτήριο, το πρώτο ανακαινισμένο στην Ευρώπη που θα στεγάσει Μουσείο – το Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών.