Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, σύμφωνα με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας στις 11:00 το πρωί. Η ΠΟΕΕΤ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας του κλάδου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, βασικό αίτημα αποτελεί η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τον επισιτισμό και την εστίαση. Οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, καθιέρωση 5ήμερης, 8ωρης και 40ωρης απασχόλησης, καθώς και προσαύξηση για εργασία έκτης ημέρας, αντίστοιχη με όσα ισχύουν σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Παράλληλα, διεκδικούν την επαναφορά της χρονικής ισχύος του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα, με κάλυψη στο 80% του μισθού. Ζητούν επίσης την κατάργηση της υποδηλωμένης εργασίας, την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.