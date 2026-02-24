Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομία, έπειτα από τη σύλληψή του στο Λονδίνο ως υπόπτου για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπστιν.

Ο 72χρονος Μάντελσον είχε παυθεί τον Σεπτέμβριο από τη θέση υψηλού κύρους στη βρετανική διπλωματική υπηρεσία, καθώς αποκαλύφθηκε το βάθος της φιλίας του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διαβίβασε επικοινωνίες μεταξύ του πρώην πρεσβευτή και του Έπστιν. «Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά από κάτοχο δημόσιου αξιώματος», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας την έρευνα εις βάρος του πρώην υπουργού.

Ο Μάντελσον βιντεοσκοπήθηκε να αναχωρεί τη Δευτέρα από την κατοικία του στο κέντρο του Λονδίνου, συνοδευόμενος από αστυνομικούς με πολιτικά και κάμερες σώματος, πριν επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο. Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίστηκε ότι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Εθεάθη να επιστρέφει στην κατοικία του γύρω στις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

Η σύλληψη σημαίνει ότι η αστυνομία τον θεωρεί ύποπτο για διάπραξη εγκλήματος, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται ενοχή. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει απάντηση από τους δικηγόρους του Μάντελσον.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση με τον Τζέφρι Έπστιν

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Μάντελσον και του Έπστιν, που δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, αποκάλυψαν στενότερη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών απ’ ό,τι ήταν γνωστό. Σύμφωνα με αυτά, ο Μάντελσον είχε μοιραστεί πληροφορίες με τον χρηματιστή το 2009, όταν ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν.

Ο Μάντελσον, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ και από τη θέση του στην άνω βουλή του βρετανικού κοινοβουλίου, είχε δηλώσει ότι «μετανιώνει βαθιά» για τη σχέση του με τον Έπστιν. Ωστόσο, δεν έχει προβεί σε νέα δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Η έρευνα της αστυνομίας

Οι κατοικίες του Μάντελσον στο Λονδίνο και στη δυτική Αγγλία ερευνήθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα.

«Συνελήφθη σε διεύθυνση στο Κάμντεν τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για να απαντήσει σε ερωτήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας. «Αυτό έγινε έπειτα από έρευνες κατόπιν σχετικών ενταλμάτων στις περιοχές του Γουίλτσιρ και του Κάμντεν», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η καταδίκη για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία.