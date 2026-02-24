Η Ισπανία θα πρέπει να καταγράφει μόνο ηλεκτροκίνητα οχήματα —ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά— τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να επιτύχει τον στόχο των 5,5 εκατομμυρίων οχημάτων έως το 2030, σύμφωνα με την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος (PNIEC).

Το 2025 καταγράφηκαν 254.783 ηλεκτροκίνητα οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 90,6 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και το συνολικό στόλο ηλεκτροκίνητων έφτασε τα 854.660 οχήματα, πολύ μακριά από τον επιθυμητό στόχο. Για να επιτευχθεί η στόχευση, θα πρέπει να καταγράφονται 1,16 εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματα ετησίως, σχεδόν το σύνολο των πωλήσεων αυτοκινήτων το 2025, γεγονός που υπογραμμίζει την πρόκληση της επόμενης τετραετίας. Με τον σημερινό ρυθμό, η Ισπανία θα φτάσει τον στόχο το 2044, δηλαδή 14 χρόνια μετά την προθεσμία του σχεδίου.

Το 2025, τα 100 % ηλεκτρικά οχήματα ανήλθαν σε 124.696 (+68,6 %), ενώ τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά έφτασαν τα 130.087 (+117,8 %). Τα επαναφορτιζόμενα οχήματα κάλυψαν το 20 % των συνολικών πωλήσεων, παραμένοντας κάτω από τα βενζινοκίνητα (28 %), αλλά πολύ πάνω από τα πετρελαιοκίνητα (5 %), με τα 100 % ηλεκτρικά στο 9 %.

Σημαντικό ρόλο στις πωλήσεις είχαν τα ιδιωτικά άτομα, που αγόρασαν το 50 % των υβριδικών και το 54 % των ηλεκτρικών οχημάτων, με το Μαδρίτη να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς: 37 % των ηλεκτρικών και 45 % των υβριδικών. Παράλληλα, το 2025 επενδύθηκαν 395 εκατομμύρια ευρώ για δίκτυο δημόσιων σημείων φόρτισης, φτάνοντας τα 50.000 λειτουργικά σημεία.

Ο διευθυντής της Ένωσης Aedive, Άρτουρο Πέρες ντε Λουσία, τόνισε την ανάγκη για σαφείς κανόνες και πολιτική σταθερότητα, ώστε ο κλάδος των ηλεκτροκίνητων οχημάτων να εδραιώσει την ανάπτυξή του. Υπογράμμισε ότι οι στόχοι είναι πολύ φιλόδοξοι και απαιτούν αλλαγή προσέγγισης προς τους καταναλωτές, ώστε να επιλέγουν τα ηλεκτρικά οχήματα όχι από υποχρέωση, αλλά γιατί τα θεωρούν ελκυστικά.