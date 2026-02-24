Η αυστραλιανή αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση ενός γυναικολόγου που κατηγορείται ότι πραγματοποίησε περιττές χειρουργικές επεμβάσεις σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης οργάνων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ABC.

Ασθενείς του γιατρού με έδρα τη Μελβούρνη, στη νοτιοανατολική Αυστραλία, υποστήριξαν ότι υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις για υποψία σοβαρής ενδομητρίωσης χωρίς επαρκή ιατρικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη διάγνωση.

Πολλές από τις γυναίκες ανέφεραν ότι υπέφεραν από έντονο πόνο για μήνες ή και χρόνια μετά τις επεμβάσεις. Μία εξ αυτών υποβλήθηκε σε αφαίρεση ωοθηκών και μήτρας, παρότι, σύμφωνα με το ABC, δεν υπήρχαν ενδείξεις ενδομητρίωσης.

Ο συγκεκριμένος ειδικός αρνήθηκε κάθε αδικοπραγία, δηλώνοντας στο ABC ότι δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ χειρουργικές επεμβάσεις ενδομητρίωσης εκτός αν ήταν «απόλυτα πεπεισμένος» για το όφελος των ασθενών του.

Η πρωθυπουργός της πολιτείας της Βικτώριας, Τζασίντα Άλαν, εξέφρασε την αποστροφή της για τις αποκαλύψεις, τονίζοντας ότι έχει ήδη ενημερώσει την αστυνομία. «Η αφαίρεση οργάνων μιας γυναίκας χωρίς κλινικά ευρήματα και χωρίς να υπάρχει ανάγκη είναι έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε πως διερευνά τις σχετικές πληροφορίες. Σύμφωνα με το ABC, καταγγελίες για τον ίδιο γιατρό είχαν υποβληθεί στην Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Επαγγελματιών Υγείας ήδη πριν από πέντε χρόνια, τόσο από ασθενείς όσο και από επαγγελματίες του χώρου.

Η ενδομητρίωση και οι επιπτώσεις της

Η ενδομητρίωση είναι μια χρόνια γυναικολογική πάθηση κατά την οποία ιστός παρόμοιος με το ενδομήτριο αναπτύσσεται εκτός της μήτρας, συνήθως στην πύελο, τις ωοθήκες ή τις σάλπιγγες. Προκαλεί έντονο πόνο, πεπτικά προβλήματα και μπορεί να οδηγήσει σε υπογονιμότητα.

Η νόσος επηρεάζει τουλάχιστον μία στις δέκα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, καθιστώντας την μία από τις πιο συχνές αλλά και πιο υποτιμημένες παθήσεις του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος.