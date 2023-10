Πρώην γυναικολόγος του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, ο οποίος κατηγορούνταν για τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων μαθητριών του, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, μία ημέρα πριν τη δίκη της υπόθεσης.

Ο 76χρονος κατηγορούμενος, ονόματι George Tyndall κατηγορείται συγκεκριμένα για 12 σεξουαλικές κακοποιήσεις, οι οποίες φέρονται να σημειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2016 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Ο ίδιος, το 2019, δήλωσε αθώος και έμεινε ελεύθερος με εγγύηση. Την Πέμπτη (5/10) ο δικηγόρος του Leonard Levine επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Η σορός του κατηγορούμενου εντοπίστηκε από έναν στενό του φίλο, ο οποίος πήγε στο σπίτι του, έπειτα από επανειλημμένες και άκαρπες προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο δικηγόρος του Tyndall δήλωσε πως δεν υπήρχαν ίχνη «εγκληματικής ενέργειας ή αυτοκτονίας». Εξήγησε επίσης πως ο 76χρονος έπρεπε να επιστρέψει στο δικαστήριο αργότερα αυτόν τον μήνα για να ορίσει ημερομηνία για τη δίκη του. Ο πελάτης του είχε αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία και ήθελε να παρουσιάσει την υπόθεσή του ενώπιον ενόρκων.

«Πάντα υποστήριζε την αθωότητά του» τόνισε ο Levine.

