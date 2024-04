Σιαμαία δίδυμα αδέρφια γιόρτασαν τα πρώτα τους γενέθλια μαζί ένα χρόνο μετά τον διαχωρισμό τους.

Ο Zayne και ο Zion γεννήθηκαν στο νοσοκομείο University College του Λονδίνου τον Απρίλιο του 2023, προτού χειρουργηθούν λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο.

Το χειρουργείο κράτησε 6 ώρες. Και τα δύο μωρά είχαν συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες και ήταν ενωμένα στο οστό του στήθους και στο κοιλιακό τοίχωμα – μοιράζονταν ένα συκώτι, ορισμένα αιμοφόρα αγγεία και μύες.

Ο πατέρας τους Christian Moses, 35 ετών, και η μητέρα τους Primrose, 33 ετών, δήλωσαν ότι ο δεσμός που θα έχουν θα είναι διαφορετικός από τα άλλα αδέλφια, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Christian είπε ότι είναι «εκπληκτικό» το πόσο κοντά είναι καθώς ακολουθούν ο ένας τον άλλον, περιγράφοντάς το ως «υπέροχο».

Είπε ότι αν ένας από αυτούς φύγει χωρίς τον άλλον αρχίζουν να κλαίνε.

«Είναι τόσο κοντά και είναι μαζί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε ο δεσμός τους είναι πιο ιδιαίτερος από ό,τι αν δεν ήταν σιαμαία», δήλωσε στη Mirror.

Η Primrose είπε ότι τα δίδυμα τώρα μπουσουλάνε ενώ λένε Dada και όχι ακόμα Mama.

Και τα δύο δίδυμα βρίσκονται πλέον στο σπίτι τους, αφού πέρασαν μήνες στο νοσοκομείο πριν και μετά την επέμβαση.

Conjoined twin brothers celebrate their first birthday together one year after they were separated in a six hour operation https://t.co/7n1EChaN8Z pic.twitter.com/ojEd5RwDLQ

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 29, 2024