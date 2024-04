Πέθαναν σε ηλικία 62 ετών τα μεγαλύτερα σε ηλικία σιαμαία δίδυμα που έχουν καταγραφεί ποτέ στον κόσμο.

Η Λόρι και ο Τζορτζ Σάπελ γεννήθηκαν το 1961 στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, είχαν μερικώς συγχωνευμένα κρανία και μοιράζονταν το 30% του εγκεφάλου τους (τον μετωπιαίο και τον βρεγματικό λοβό) και βασικά αιμοφόρα αγγεία.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ήταν ενωμένα στο κεφάλι, τα δίδυμα διέφεραν σε πολλά σημεία.

Σύμφωνα με το Guinness World Records τα σιαμαία αδελφάκια πέθαναν στις 7 Απριλίου, στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια όπως ανέφερε η νεκρολογία που δημοσιεύτηκε, ενώ η αιτία θανάτου δεν έγινε γνωστή.

Guinness World Records are saddened to learn of the passing of Lori and George Schappell, the world’s oldest conjoined twins.

George enjoyed a successful career as a country singer, whilst Lori was a trophy-winning ten-pin bowler.

Read more about their lives below 👇

— Guinness World Records (@GWR) April 12, 2024