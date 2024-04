Στα 111 χρόνια του ο Βρετανός, Τζον Τίνισγουντ έγινε ο γηραιότερος άνδρας εν ζωή στον κόσμο μετά το θάνατο του Χουάν Βισέντε Πέρεθ Μόρα από τη Βενεζουέλα, ο οποίος την Τρίτη άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 114 ετών.

Ο Τίνισγουντ γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στις 26 Αυγούστου 1912 – την ίδια χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός – και η ακριβής του ηλικία είναι 111 έτη και 224 ημερών.

Ο 111χρονος που είναι προπάππους, έχοντας τέσσερα εγγόνια και τρία δισέγγονα, διαμένει σε οίκο ευγηρίας στο Σάουθπορτ.

Πλέον είναι κι επίσημα ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας του κόσμου, καθώς η κριτής των Ρεκόρ Γκίνες, Μέγκαν Μπρους αφού επιβεβαίωσε ότι ο 112χρονος Γκισαμπούρο Σονόμπε, από την Ιαπωνία, πέθανε στις 31 Μαρτίου, ταξίδεψε στο Σάουθπορτ για να του παραδώσει το πιστοποιητικό του και να μάθει περισσότερα για τη μακρά ζωή του.

Guinness World Records are delighted to announce that John Tinniswood, living in Southport, UK, has been confirmed as the world’s oldest man at the age of 111 years and 222 days old as of 4 April 2024.

