Η αστυνομία της Πορτογαλίας αποκάλυψε μία σοκαριστική υπόθεση δουλείας στην περιφέρεια Μπραγκάνσα, στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως ένας 54χρονος άνδρας κρατήθηκε ως σκλάβος για 17 χρόνια χωρίς τις ελάχιστες συνθήκες διαβίωσης.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, ενώ το θύμα βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το Reuters, σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου ο 54χρονος άνδρας υπέστη σωματική και ψυχική κακοποίηση, καθώς και ότι ήταν θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης.

Μάλιστα, οι συλληφθέντες τον «νοίκιαζαν» σε τρίτους για γεωργικές εργασίες.

