Εκατοντάδες επιβάτες πέρασαν μια παγωμένη και χιονισμένη νύχτα εγκλωβισμένοι μέσα σε ακινητοποιημένα αεροσκάφη την περασμένη Πέμπτη στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου, έξι πτήσεις με περίπου 600 επιβάτες συνολικά δεν κατάφεραν να απογειωθούν πριν από την απαγόρευση πτήσεων της 1 π.μ., λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η αστυνομία του αεροδρομίου συνέταξε σχετική αναφορά για το περιστατικό, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα την Τρίτη, όπως δήλωσε ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομίας της Άνω Βαυαρίας, Σβεν Όττο, στο Business Insider. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες από επιβάτες.

Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν εκείνη την ημέρα στο Μόναχο, ενώ η θερμοκρασία έπεσε στους -1 βαθμούς Κελσίου. Οι ουρές για τον αποπαγοτισμό των αεροσκαφών ήταν μεγάλες, ενώ οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης έκλειναν περιοδικά για τον καθαρισμό του χιονιού, ανέφερε το αεροδρόμιο.

Το Μόναχο, δέκατο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης, λειτουργεί κανονικά έως τα μεσάνυχτα, ωστόσο εκείνη την ημέρα είχε λάβει ειδική άδεια να παραμείνει ανοιχτό μία ώρα επιπλέον. Όταν οι έξι πτήσεις δεν κατάφεραν να απογειωθούν, δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος στάθμευσης στα τερματικά λόγω των πολλών ακυρώσεων.

Παγιδευμένοι επιβάτες μέσα στη νύχτα

Οι επιβάτες δεν μπορούσαν να μεταφερθούν στο τερματικό, καθώς η «υπηρεσία λεωφορείων ήταν σοβαρά περιορισμένη» εξαιτίας της προχωρημένης ώρας και προβλημάτων επικοινωνίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Εκπρόσωπος της Lufthansa, του γερμανικού εθνικού αερομεταφορέα, ανέφερε ότι «πέρασαν ώρες» μέχρι να φτάσουν λεωφορεία για να παραλάβουν τους εγκλωβισμένους επιβάτες.

Από τις έξι πτήσεις, πέντε ανήκαν στον όμιλο Lufthansa, δύο εκ των οποίων της θυγατρικής Air Dolomiti, ενώ η έκτη πτήση πραγματοποιούνταν από την Air Arabia, εταιρεία χαμηλού κόστους με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Air Arabia δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Μαρτυρίες επιβατών και συγγνώμες

Το αεροδρόμιο ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες «παρείχαν στους επιβάτες την καλύτερη δυνατή φροντίδα εντός των αεροσκαφών». Ωστόσο, πολλοί από αυτούς περιέγραψαν την εμπειρία τους ως ιδιαίτερα δύσκολη.

«Δεν υπήρχε φαγητό ή νερό για εμάς. Ούτε κουβέρτες», δήλωσε ο Σόρεν Τίμε, επιβάτης σε ένα από τα αεροσκάφη της Lufthansa, στην εφημερίδα Ekstra Bladet. Όπως είπε, οι επιβάτες της ακυρωμένης πτήσης προς Κοπεγχάγη ζήτησαν να επιτραπεί η είσοδός τους στο αεροδρόμιο, αλλά τους ενημέρωσαν ότι ήταν απαγορευμένο και πως όλοι οι οδηγοί λεωφορείων είχαν αποχωρήσει.

«Είμαστε απλώς εγκλωβισμένοι εδώ, μαζί με το πλήρωμα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Εκπρόσωπος της Lufthansa ανέφερε ότι «τα πληρώματα ενημέρωναν συνεχώς τους επιβάτες και τους παρείχαν τη διαθέσιμη τροφοδοσία στο αεροσκάφος, όσο αυτό ήταν εφικτό». Σύμφωνα με την εταιρεία, όλα τα αεροσκάφη ήταν θερμαινόμενα και διέθεταν επαρκή παροχή ρεύματος.

Η Lufthansa ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες και ανακοίνωσε ότι θα τους δοθούν κατάλληλες αποζημιώσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι σε συνεργασία με το αεροδρόμιο του Μονάχου θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου δήλωσε επίσης ότι «ζητάει ειλικρινά συγγνώμη από τους επιβάτες», υπογραμμίζοντας πως «προτεραιότητα αποτελεί πάντα η ασφάλεια και η ικανοποίηση των ταξιδιωτών, και τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπά μας».