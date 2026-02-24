Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Κάουνας με αφορμή την αναμέτρηση απέναντι στη Ζάλγκιρις, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.
Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο το μεσημέρι και κατά την αναμονή τους έδωσαν χαρά σε αρκετούς φιλάθλους της ομάδας βγάζοντας φωτογραφίες μαζί τους και υπογράφοντας αυτόγραφα.
Έτσι η Πειραϊκή ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από το ταξίδι, με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που συνάντησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν… πρωταγωνιστικό ρόλο.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
✈️ From Eleftherios Venizelos Airport to freezing Kaunas ❄️
⁰Stay tuned 👀🔥#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/KaW1Bkph45
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 24, 2026