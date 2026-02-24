Ένα σπάνιο γεγονός εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Super League 2 ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Παναργειακό, στο πλαίσιο των playouts του Β’ ομίλου.

Στο 90’+6’, ο διαιτητής Δημήτρης Μπεκιάρης απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Γιώργο Τσιλιγγίρη των γηπεδούχων, έπειτα από σύρραξη, δείχνοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για τα αποδυτήρια και στον Νικολετόπουλο των φιλοξενούμενων. Ωστόσο, μόνο ο παίκτης του Παναργειακού αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Τσιλιγγίρης παρέμεινε στο παιχνίδι και αγωνίστηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το αξιοσημείωτο είναι πως η αντικανονική συμμετοχή δεν έγινε αντιληπτή ούτε από τον διαιτητή, ούτε από τον τέταρτο, ούτε από τους βοηθούς, ενώ και η φιλοξενούμενη ομάδα δεν προχώρησε σε ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη 1-0 της Ηλιούπολης, με τον ποδοσφαιριστή πάντως να τιμωρείται κανονικά με τρεις αγωνιστικές, καθώς η αποβολή καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα.

Το περιστατικό φέρνει μνήμες από όσα είχαν συμβεί τον Δεκέμβριο του 2024 στο παιχνίδι Κυπέλλου μεταξύ της Παναχαϊκή και της Κηφισιά, όταν παίκτης που είχε αντικατασταθεί παρέμεινε στο γήπεδο για μία φάση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.