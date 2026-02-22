Η ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League την Κυριακή (22/02) έφερε σημαντικές μεταβολές στον βαθμολογικό πίνακα, με πέντε αναμετρήσεις να καθορίζουν τις νέες ισορροπίες στην κορυφή και την ουρά.

Η δράση ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια επαγγελματική νίκη στην Κρήτη, επικρατώντας του ΟΦΗ με 2-0, ενώ παράλληλα ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε μια κρίσιμη νίκη με 2-1 επί του Βόλου, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.

Η μάχη της κορυφής

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην κορυφή, όπου οι αποστάσεις μεγάλωσαν.

Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το εμφατικό 4-0 επί του Λεβαδειακού διατηρήθηκε στην πρώτη θέση.

Ο ΠΑΟΚ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στη Θεσσαλία, καθώς το τελικό 1-1 με την ΑΕΛ Novibet τον άφησε στο -5 από την «Ένωση». Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά, καθώς εκκρεμεί η αναμέτρησή της με την Κηφισιά.

Η Κηφισιά, από την πλευρά της, απέσπασε έναν σημαντικό βαθμό στην έδρα του Άρη (1-1), σε ένα ματς όπου οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν για άλλη μια φορά να πάρουν το τρίποντο.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1

Άρης – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακος 4-0

Η βαθμολογία