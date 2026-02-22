Η ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League την Κυριακή (22/02) έφερε σημαντικές μεταβολές στον βαθμολογικό πίνακα, με πέντε αναμετρήσεις να καθορίζουν τις νέες ισορροπίες στην κορυφή και την ουρά.
Η δράση ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια επαγγελματική νίκη στην Κρήτη, επικρατώντας του ΟΦΗ με 2-0, ενώ παράλληλα ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε μια κρίσιμη νίκη με 2-1 επί του Βόλου, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.
Η μάχη της κορυφής
Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην κορυφή, όπου οι αποστάσεις μεγάλωσαν.
Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το εμφατικό 4-0 επί του Λεβαδειακού διατηρήθηκε στην πρώτη θέση.
Ο ΠΑΟΚ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στη Θεσσαλία, καθώς το τελικό 1-1 με την ΑΕΛ Novibet τον άφησε στο -5 από την «Ένωση». Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά, καθώς εκκρεμεί η αναμέτρησή της με την Κηφισιά.
Η Κηφισιά, από την πλευρά της, απέσπασε έναν σημαντικό βαθμό στην έδρα του Άρη (1-1), σε ένα ματς όπου οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν για άλλη μια φορά να πάρουν το τρίποντο.
Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
- Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος 1-2
- Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
- ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2
- Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1
- ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1
- Άρης – Κηφισιά 1-1
- ΑΕΚ – Λεβαδειακος 4-0
Η βαθμολογία