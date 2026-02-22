Ο Ηρακλής έκανε το πλέον αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, φεύγοντας με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Νίκης Βόλου. Η νίκη με 1-0, που ήρθε χάρη σε αυτογκόλ του Πασαλίδη, επέτρεψε στον «Γηραιό» να αποσπαστεί με 7 βαθμούς στην κορυφή του Α’ Ομίλου των playoffs, εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
Την ίδια ώρα, η Αναγέννηση Καρδίτσας υπέστη οδυνηρή ήττα, καθώς ο Αστέρας AKTOR Β’ κατάφερε να αποδράσει με το «διπλό» (1-0) χάρη σε τέρμα του Σιμόνι στο 89ο λεπτό, δυσκολεύοντας την προσπάθεια της θεσσαλικής ομάδας.
Το πρόγραμμα των playoffs στον Α’ Όμιλο
2η αγωνιστική (22/2)
- Αστέρας Β’ AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
- Νίκη Βόλου – Ηρακλής 0-1
Το πρόγραμμα των playouts στον Α’ Όμιλο
2η αγωνιστική (22/2)
- Καβάλα – Καμπανιακός 0-0
- ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 1-2
- Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 5-1
Η βαθμολογία στα playoffs και playouts του Β’ Ομίλου
Playoffs
- Ηρακλής 28
- Αναγέννηση Καρδίτσας 21
- Νίκη Βόλου 21
- Αστέρας Β’ AKTOR 19
Playouts
- 5. ΠΑΟΚ Β’ 18
- 6. Νέστος Χρυσούπολης 13
- 7. Καβάλα 12
- 8. Καμπανιακός 10
- 9. Μακεδονικός 3
- 10. ΠΑΣ Γιάννινα -7
Η επόμενη αγωνιστική:
Playoffs
- Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής
- Αστέρας AKTOR Β’ – Νίκη Βόλου
Playouts
- Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β’
- Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα
- Καμπανιακός – Μακεδονικός