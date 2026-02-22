Φανέλα βασικού πήρε ο Παντελίδης από τον Ράφα Μπενίτεθ για το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Στην ενδεκάδα των Πράσινων επιστρέφουν οι Σιώπης και Κοντούρης, ενώ ο Ερνάντεθ θα έχει ρόλο κεντρικού αμυντικού στην τριάδα στόπερ που επέλεξε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Γεντβάι, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης, Τετέι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.