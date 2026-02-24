Ισχυρούς τριγμούς προκαλεί στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής η απόφαση των επαγγελματικών συλλόγων της Αργεντινής να κατεβάσουν «ρολά» για τέσσερις ημέρες στις αρχές Μαρτίου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη στήριξης προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Αργεντινής, Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρής δικαστικής έρευνας.

Ομόφωνη απόφαση για αναστολή διοργανώσεων

Η εκτελεστική επιτροπή της λίγκας συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή όλων των αναμετρήσεων του Torneo Apertura, καθώς και των υπόλοιπων επίσημων αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου.

Οι σύλλογοι κάνουν λόγο για «δικαστική στοχοποίηση» της ηγεσίας της Ομοσπονδίας και ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να επιτρέψουν, όπως υποστηρίζουν, την αποσταθεροποίηση του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Απαγόρευση εξόδου και βαριές κατηγορίες

Ο Τάπια καλείται να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης στις 5 Μαρτίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για φερόμενη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η υπόθεση αφορά ενδεχόμενη παρακράτηση και μη απόδοση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και εθνικών φόρων για την περίοδο από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας έχουν κληθεί σε απολογία και άλλα στελέχη της Ομοσπονδίας, μεταξύ αυτών ο ταμίας Πάμπλο Τοβιτζίνο, καθώς και παράγοντες συλλόγων. Την υπόθεση χειρίζεται ο δικαστής Ντιέγκο Αμαράντε, ο οποίος έχει διατάξει περιοριστικά μέτρα για τους εμπλεκόμενους.

Ανησυχία και για τη διεθνή εικόνα της χώρας

Η κρίση δεν περιορίζεται εντός συνόρων. Οι εξελίξεις προκαλούν προβληματισμό και σε διεθνές επίπεδο, καθώς οποιαδήποτε διοικητική αστάθεια ενδέχεται να επηρεάσει τη θέση της Αργεντινής ενόψει του Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.